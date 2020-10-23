О противодействии COVID-19 расскажут на форуме OpenBio

В Новосибирской области в рамках форума OpenBio и Сибирской венчурной ярмарки будут представлены лучшие научные решения и практики в сфере противодействия коронавирусной инфекции. Мероприятия будут проходить с 27 по 30 октября.

«За последние годы внимание научного сообщества к площадке открытых коммуникаций OpenBio, кругу обсуждаемых на ней вопросов значительно возросло», — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. По словам министра, в силу специфики нынешнего года OpenBio стало заметным событием, определяющие меры противодействия вирусным инфекциям. Ведущие мировые эксперты, участвующие в форуме, занимаются поиском научных решений в области вирусологии, фармакологии и биотехнологии.

OpenBio пройдет с максимальным соблюдением мер безопасности. Часть круглых столов и публичных дискуссий проведут в режиме сокращенного числа непосредственно присутствующих в зале участников, некоторые мероприятия изначально запланированы в онлайне. В рамках форума состоятся школьная и научная конференции, на которых представят работы по вирусу SARS-CoV-2, профилактике, диагностике и лечению вызываемого им заболевания.