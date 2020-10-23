Новые профессии смогут получить пострадавшие от коронавирусной пандемии

Более 2,7 тысяч жителей области, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, получат дополнительные профессиональные навыки в рамках федеральной программы. Первые шестьсот новосибирцев, на занятость которых повлияла текущая эпидемиологическая ситуация, уже приступили к обучению. Речь идет о выпускниках вузов, гражданах, находящихся под угрозой увольнения в связи с пандемией COVID-19, а также ищущих работу.

Участники программы смогут выбрать актуальные на сегодня компетенции (на выбор предоставляется более пятидесяти компетенций). Региональным оператором реализации программы стал «Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области». В качестве преподавателей будут выступать сертифицированные мастера и эксперты WorldSkills, владеющие передовыми педагогическими практиками.

Заявки на участие в программе принимаются на сайте.