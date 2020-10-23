Новосибирцы, на занятость которых негативно повлиял ковид, бесплатно освоят актуальные специальности.
Новые профессии смогут получить пострадавшие от коронавирусной пандемии
Более 2,7 тысяч жителей области, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, получат дополнительные профессиональные навыки в рамках федеральной программы. Первые шестьсот новосибирцев, на занятость которых повлияла текущая эпидемиологическая ситуация, уже приступили к обучению. Речь идет о выпускниках вузов, гражданах, находящихся под угрозой увольнения в связи с пандемией COVID-19, а также ищущих работу.
Участники программы смогут выбрать актуальные на сегодня компетенции (на выбор предоставляется более пятидесяти компетенций). Региональным оператором реализации программы стал «Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области». В качестве преподавателей будут выступать сертифицированные мастера и эксперты WorldSkills, владеющие передовыми педагогическими практиками.
Заявки на участие в программе принимаются на сайте.
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