Новосибирских школьников ждут долгие осенние каникулы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в этом году осенние каникулы школьников продлятся две недели вместо одной, при этом отдыхать ребята и учителя начнут на неделю раньше обычного — с 26 октября. По мнению властей, эта мера позволит снизить темпы распространения коронавирусной инфекции на фоне осложненной эпидобстановки. По сообщению пресс-службы областного правительства, также решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы учреждений среднего профессионального образования, изучающие общеобразовательные предметы.