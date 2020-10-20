Учеников начальной школы не будут переводить на удаленку

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук высказался насчет потенциального перехода школ на онлайн-обучение. По мнению господина Федорчука, даже если дистанционное обучение придется массово вводить из-за пандемии COVID-19, младшие классы будут заниматься в привычном режиме. «Даже если мы будем объявлять дистант, то я не вижу смысла переводить младшую школу, — отметил министр. — Наверное, мы все-таки будем идти по пути перевода старшеклассников, если будем принимать такое решение. А младшую школу в этом смысле будем разводить по кабинетам». На данный момент власти не планируют массовой удаленки для школьников, однако в случае дальнейшего ухудшения ситуации по короновирусу такая мера не исключается.