Школьные каникулы в Новосибирске все-таки начнутся раньше

Директора общеобразовательных школ, гимназий и лицеев готовятся отправить своих подопечных по домам 26 октября. При этом традиционный отдых перед началом второй четверти будет продлен на неделю.

В областном правительстве отношение к изменению осеннего графика школ изначально было нестабильным. Хотя министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук подчеркивал, что старт учебного года, по сути, никак не повлиял на статистику по коронавирусной инфекции, он не исключал, что ребят придется отправить на каникулы раньше, чем в прошлые годы. Позднее он решил, что школьные каникулы будут все же более ранними и более длинными. По словам министра, такая мера поможет притормозить процесс распространения ковида и ОРВИ.