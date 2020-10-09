Закрыть на карантин все новосибирские школы потребовал депутат городского совета

Руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов заявил о том, что это необходимая мера в условия коронавирусной пандемии. По словам депутата, эпидемия уже захватила учебные заведения, он подчеркнул, что регулярно получает гневные письма и жалобы от родителей школьников.

В обращении господина Антонова к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову говорится, что ограничительные меры, направленные на препятствие распространению вирусной инфекции, в школах не соблюдаются: «В школах по-прежнему допускается контакт между классами, в школы пускают посторонних, мониторинг здоровья учащихся и преподавателей также не ведется в должной мере». По мнению господина Антонова, нужно прекратить делать вид, будто все нормально, и ввести дистанционное обучение, какое было весной этого года.