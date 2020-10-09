Искусственный интеллект распознает пластиковые отходы с точностью девяносто пять процентов.
Новосибирского ученые создали нейросеть, сортирующую мусор
Сотрудники Института теплофизики имени Кутателадзе СО РАН сконструировали «умную» установку для расфасовки мусора. Она состоит из конвейера и робота-сортировщика. Робот, оснащенный пневматическим захватом, забирает мусор с конвейерной ленты, анализирует данные, полученные с камеры, и раскладывает отходы в нужный контейнер. Для создания базы данных, загруженной в нейросеть, были обработки тысячи изображений.
Специалисты института продолжают совершенствовать свое изобретение и планируют заменить робота на более сложную систему. В целом высокоинтеллектуальный сортировщик отходов может адаптироваться под любой тип и состав мусора. Кроме того, он обладает хорошей скоростью работы и совершает сразу несколько манипуляций в секунду.
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