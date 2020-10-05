Первые выплаты были перечислены более чем 16 тысячам педагогов в преддверии профессионального праздника.
Классные руководители Новосибирской области получили первые денежные вознаграждения из федерального бюджета
Согласно поручению президента России Владимира Путина, начиная с 1 сентября этого года классным руководителям полагается дополнительная ежемесячная выплата – вознаграждение за работу в размере 5 тысяч рублей. По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, такое финансовое поощрение должно стать мотивацией для учителей. Выплата перечисляется за каждый класс, причем количество учащихся в нем не имеет значения. Однако более двух выплат ежемесячно педагогу не полагается. Всего на вознаграждение классных руководителей Новосибирской области предусмотрено 546,5 млн рублей из федерального бюджета.
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