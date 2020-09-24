54 класса в Новосибирске перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

«По вчерашней информации, 54 класса переведены на дистанционное образование в связи с тем, что у некоторых школьников либо обнаружен COVID, либо они были контактерами. По детским садам ситуация: 9 групп закрыто после обнаружения у детей либо они были контактными. Ни одно заведение не явилось очагом», — сообщил он во время пресс-конференции 24 сентября.

По словам мэра, все случаи заболевания детей — из дома, и новой вспышки с начала учебного года не произошло.