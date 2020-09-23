Талантливые новосибирские студенты могут получить деньги для реализации своих проектов

Талантливым студентам предоставят финансовую помощь для представления их научных работ или проектов на международных форумах, конференциях и фестивалях по трем номинациям: «Рынки НТИ: Технологический вызов», «Я — профессионал», «Цифровая экономика».

Для участия в конкурсном отборе в бумажном виде или на электронных носителях нужно предоставить свою научную работу или студенческий проект по адресу Красный проспект, 18, кабинет 609, с 9.00 28 сентября до 15.00 23 октября 2020 года.



С требованиями к оформлению заявок, а также с другой дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства образования Новосибирской области.