Новосибирские школьники создадут алгоритм для беспилотных автомобилей

Цель урока «Искусственный интеллект и машинное обучение» — рассказать детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта и карьерных возможностях в этой области. Урок по искусственному ителлекту состоит из видео-лекции и онлайн-тренажера. На инем можно пройти все этапы карьеры в сфере DataScienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

Заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин отметил, что за последние три года в регионе увеличилось количество выпускников, которые выбирают информатику в качестве экзамена на ЕГЭ. Это связано с тем, что информатика является профильным предметом для поступления на IT-специальность. На предыдущем «Уроке цифры», который проходил в феврале, Новосибирская область вошла в десятку лучших субъектов страны по количеству участников.