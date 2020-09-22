Новосибирские родители могут оформить сертификаты на бесплатное посещение 60 кружков

Новая система стартовала с начала учебного года. Сертификат можно оформить на 60 кружков по различным направлениям: бальные танцы, кулинария, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, волейбол, хоккей с шайбой, теннис, мультипликация, лепка из глины, визаж, туризм, парусная школа и многие другие.

Чтобы получить его, родителям нужно подать заявку через портал «Навигатор допобразования детей НСО». Сертификат действует до достижения детьми совершеннолетия. Активировать его можно в любом учреждении, которое участвует в программе, предоставив документы на себя и ребенка.