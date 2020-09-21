Домашние опыты и интересные лайфхаки: в Новосибирске стартует фестиваль «Простая наука»

«Простая наука» пройдет с 21 по 25 сентября в группе молодежного центра «Звездный».

Увлекательные эксперименты помогут разобраться в законах физики и химии и узнать, каким образом можно использовать эти научные сведения в повседневной жизни. Участники смогут увидеть в действии законы физики жидкостей и газов, инерции и равновесия, повторить опыты с водой, цветом и светом, посмотреть эксперименты с электричеством и напряжением, а также примите участие в познавательных викторинах и розыгрышах.

«Простая наука» проводится в пятый раз, но в этом году — впервые в онлайн-формате.