2 группы в новосибирских детских садах закрыли на карантин из-за коронавируса

По его информации, в новосибирских детских садах № 46 и 104 на карантин закрыли по одной группе, так как у некоторых воспитанников обнаружили коронавирус.

Также мэр Анатолий Локоть сообщил на часе прессы 17 сентября, что На сегодняшний день на карантине находятся 14 классов в 13 школах. Детей перевели на дистанционное обучение.