Об этом сообщил департамент образования мэрии.
2 группы в новосибирских детских садах закрыли на карантин из-за коронавируса
По его информации, в новосибирских детских садах № 46 и 104 на карантин закрыли по одной группе, так как у некоторых воспитанников обнаружили коронавирус.
Также мэр Анатолий Локоть сообщил на часе прессы 17 сентября, что На сегодняшний день на карантине находятся 14 классов в 13 школах. Детей перевели на дистанционное обучение.
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