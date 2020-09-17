Школьники-изобретатели из Новосибирска вошли в финал международного конкурса

Восемь новосибирских школьников стали финалистами Международного конкурса молодых изобретателей IEYI-2020. В этом году церемония награждения пройдет в Китае, в случае победы изобретателей пригласят туда.

Проекты школьников — мобильная игра о пользе и вреде бактерий, устройство для измельчения пластика, которое позволит перерабатывать его на месте, установка для получения чистой воды из воздуха. В одном из них уже заинтересованы инвесторы.