В Новосибирской области закрыли на карантин две школы и семь классов

Полностью закрыли на карантин 2 школы в городе Болотное в Болотнинском районе Новосибирской области. В них заболели учитель и работник кухни. Также губернатор сообщил, что на карантин отправили четыре класса в Новосибирске и три в Бердске — в школах №1, №8 и лицее №7. Как сообщили СМИ, у двух детей там уже подтвердился коронавирус. Карантин для продлится 14 дней.