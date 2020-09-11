В мэрии Новосибирска сообщили номера школ, где классы отправили на карантин

По информации мэрии, причина карантина — коронавирус и ОРВИ. 10 школ Новосибирска, в которых заболели дети — экономический лицей, лицей № 126, лицей № 176, гимназии № 7 и 13, школы № 217, 207, 165, 13, 91.

Помимо уже названных учебных заведений, на карантин из-за ОРВИ отправили классы Сибирского кадетского корпуса, гимназии «Горностай» и школы № 76.