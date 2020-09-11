На сегодняшний день таких 10.
В мэрии Новосибирска сообщили номера школ, где классы отправили на карантин
По информации мэрии, причина карантина — коронавирус и ОРВИ. 10 школ Новосибирска, в которых заболели дети — экономический лицей, лицей № 126, лицей № 176, гимназии № 7 и 13, школы № 217, 207, 165, 13, 91.
Помимо уже названных учебных заведений, на карантин из-за ОРВИ отправили классы Сибирского кадетского корпуса, гимназии «Горностай» и школы № 76.
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