Человек планетарного масштаба: в честь 120-летия академика Лаврентьева откроется выставка с его редкими фотографиями

Михаил Алексеевич считал появление новосибирского «города науки» (а затем и еще восьми по всей Сибири) одним из главных свершений своей жизни, несмотря на огромное научное наследие: объяснение действия кумулятивного заряда, создание первых электронно-вычислительных машин, изучение взрывных процессов и технологические решения на их основе, участие в программе создания советского атомного оружия.

Большую часть информации для выставки взяли из материалов книги «Век Лаврентьева». На 16 стендах посетители увидят весь жизненный путь Михаила Алексеевича, начиная с его увлечения математикой во время продолжительного проживания с родителями за границей и заканчивая успехами организатора науки и образования. Экспозиция рассказывает о его открытиях, этапах карьеры, соратниках и о верной спутнице жизни — Вере Евгеньевне Лаврентьевой (Данчаковой).

Выставка откроется 10 сентября в 11-00.