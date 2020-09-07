Он предназначен для волонтеров, ухаживающих за бездомными, инвалидами и людьми в тяжелом положении.
Новосибирские ученые создадут видеокурс о коронавирусе
Разработкой видеокурса займутся ученые СО РАН, НГУ и центра «Вектор». Как объяснила председатель профсоюзного комитета ИХБФМ СО РАН младший научный сотрудник института Елена Дмитриенко, недостаток информации и обилие дезинформации — главная причина отрицания угрозы коронавируса. Волонтерам, клторые ухаживают за людьми в тяжелом положении, важно понимать, как действует вирус и как ему противостоять, чтобы затем донести информацию до своих подопечных.
Видеокурс будет состоять из пяти лекций об истории появления коронавируса, его строении на молекулярном уровне, диагностике, средствах защиты и вакцине. Его должны выпустить до февраля 2021 года.
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