В новосибирских школах отменят занятия из-за выборов депутатов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что занятия в школах будут отменены 11 и 12 сентября. В следующие выходные в Новосибирске пройдут выборы в Законодательное собрание Новосибирской области. Избирательные участки традиционно размещаются в школах, и, по словам мэра, решение об отмене уроков принято «в рамках закона об избирательной комиссии».

Таким образом, около 186 тысяч школьников Новосибирска на следующей неделе будут отдыхать три дня из семи.