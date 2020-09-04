Школьники получат 2 дополнительных выходных дня.
В новосибирских школах отменят занятия из-за выборов депутатов
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что занятия в школах будут отменены 11 и 12 сентября. В следующие выходные в Новосибирске пройдут выборы в Законодательное собрание Новосибирской области. Избирательные участки традиционно размещаются в школах, и, по словам мэра, решение об отмене уроков принято «в рамках закона об избирательной комиссии».
Таким образом, около 186 тысяч школьников Новосибирска на следующей неделе будут отдыхать три дня из семи.
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