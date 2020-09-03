Государство вводит новую выплату для молодых профессионалов

Теперь молодые профессионалы смогут получать от государства денежную прибавку, если их профессия входит в список социально или экономически значимых. Претендовать на нее могут выпускники вузов и средних профессиональных заведений в возрасте до 30 лет без опыта работы.

В течение первого года после трудоустройства им будут доплачивать 12 тысяч рублей. В случае, если молодой специалист переедет в другой город и ему не предоставят служебное жилье, то сумма увеличится до 22 тысяч.