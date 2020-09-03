Что будет, если школьник заразится коронавирусом?

На пресс-конференции в агентстве ТАСС он ответил на вопрос, как поступят, если у кого-то из учителей или детей выявят коронавирус. «Мы будем работать по той же системе, как работаем уже давно с гриппом и ОРВИ. Если мы выявляем заболевшего ученика, то будем устанавливать контакты и закрывать на карантин, в данном случае, класс. Контактные учителя вынуждены будут сдавать тест. Всю школу сразу мы не планируем закрывать», — объяснил Федорчук. Он также посоветовал оставаться дома и обратиться к врачу при первых симптомах ОРВИ, чтобы минимизировать риски.