Когда будут отдыхать новосибирские школьники в этом учебном году?

Школы будут устанавливать даты каникул самостоятельно, но департамент образования дает им рекомендации. По предложенному им графику осенние каникулы должны начаться 2 ноября и закончиться 8 ноября. На зимние заложено 2 недели — с 28 декабря по 10 января, на весенние — 9, с 22 по 30 марта. Первоклассники будут отдыхать на неделю больше — для них предусмотрены дополнительные каникулы с 17 по 23 февраля.