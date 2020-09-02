Областные власти пообещали ежедневно контролировать ситуацию с горячим питанием новосибирских школьников

На заседании с заместителем губернатора Сергеем Нелюбовым обсудили, что вопрос горячего питания школьников — одна из ключевых задач, которая должна находиться на постоянном контроле. Среди других — обеспечение подвоза учеников к месту учебы, санитарно-эпидемиологическая и антитеррористическая безопасность.

Министерство образования региона организовало тематическую горячую линию по вопросам организации горячего питания школьников: 238-73-82, 238-73-83, 238-74-17, 238-73-85, 238-73-84. Также родители могут принять участие в мониторинге «Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?» с 01.09.2020 по 25.05.2021.