 В Новосибирске раздадут ручки для Тотального диктанта

17 октября 2020 года Тотальный диктант впервые напишут осенью. Поскольку из-за пандемии коронавируса все еще действует запрет на массовые мероприятия, штаб придумал новое решение под названием «#пишемдома».

Формат «#пишемдома» подразумевает, что участник сможет написать диктант фирменной ручкой на специальном бланке от руки и после сдать его на проверку. Отличие состоит в том, что работы, написанные дома и привезенные на проверочные пункты самостоятельно, не получат оценки — в таком случае невозможно проверить, пользовался ли участник помощью. Но все получат информацию о допущенных орфографических и пунктуационных ошибках — их можно будет увидеть отмеченными на цифровой копии своего бланка в личном кабинете на сайте проекта.

Атмосферу настоящего диктанта даже дома помогут создать не только трансляции, но и бланки с фирменными ручками от генерального партнера Berlingo. 1 сентября в Новосибирске состоится первая в России раздача ручек для «домашнего» Тотального диктанта.

График выдачи ручек и бланков

1 сентября:

НГУ (ул. Пирогова, 1 (новый корпус), вход в 3-й блок), 15:00 ― 17:00;

НГТУ (пр-т Карла Маркса, 20, площадка перед корпусом № 2 под экраном), 17:00 ― 19:00;

НГУАДИ имени А.Д. Крячкова (Красный проспект, 38, вестибюль), 18:00 ― 20:00;

Центральная районная библиотека им. Д.С. Лихачева (ул. Богдана Хмельницкого, 38), 18:00 ― 19:00.

8 сентября:

НГУ (ул. Пирогова, 1 (новый корпус), вход в 3-й блок), 17:00 ― 19:00;

НГТУ (пр-т Карла Маркса, 20, площадка перед корпусом № 2 под экраном), 17:00 ― 19:00;

НГУАДИ имени А.Д. Крячкова (Красный проспект, 38, вестибюль), 18:00 ― 20:00;

Центральная районная библиотека им. Д.С. Лихачева (ул. Богдана Хмельницкого, 38), 18:00 ― 19:00.

