Новосибирская область попала в топ по дефициту учителей

Такие выводы сделали по данным об открытых вакансиях на сайте «Работа в России». По их количеству Новосибирская область вошла в тройку лидеров по нехватке школьных учителей, хуже ситуация обстоит только в Краснодарском и Красноярском краях.

Если судить по вакансиям, больше всего в регионе требуются преподавателирусского и литературы, иностранных языков и математики. Ранее эксперты сервиса «Авито Работа» подсчитали средние зарплаты педагогов. В Новосибирской области они оказались самыми низкими в России — 21,1 тысяча рублей в месяц.