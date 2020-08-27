Школьники могут получить гранты в 125 тысяч рублей

Министерство образования сообщило, что школьникив возрасте до 18 лет смогут претендовать на единовременную выплату в размере 125 тысяч рублей. Критериями отбора претендентов на гранты станут достижения в учебе, подтвержденные дипломами победителей или призеров олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, указанных в правилах, а также результаты научно-исследовательских работ, интеллектуальной деятельности по профильным направлениям, имеющие прикладной характер и практическое применение.

Гранты можно будет получить в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Предполагается, что в 2020 году их дадут 850 школьникам. Подробности подачи заявки на грант размещены на официальном сайте Правительства Российской Федерации.