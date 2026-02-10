Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Новосибирске стартовал XIV Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя-2026»

Губернатор выразил всем благодарность за широкое представительство профессионалов отрасли, экспертов высочайшего уровня на Сибирской строительной неделе: «В Новосибирской области подобные выставки – ни в коем случае не ярмарка тщеславия или просто статусный смотр достижений. Это – абсолютно деловое, прикладное мероприятие, где ты слышишь полезную информацию из уст профессионалов, которые не просто формулируют решения, а каждый день живут этими темами, этими проблемами. Ты слышишь об опыте других регионов, других команд, понимаешь, на что нужно обратить внимание, какие у нас есть резервы. Желаю всем, чтобы эти ощущения максимальной полезности от присутствия здесь, в «Экспоцентре Новосибирск», ото дня ко дню форума только прирастали и крепли. Организаторы  и участники приложили для этого максимальные усилия, за что им большое спасибо».

Сибирская строительная неделя – ключевое отраслевое событие Сибири и Дальнего Востока. Оно собирает всех участников рынка – от федеральных экспертов до региональных застройщиков, от производителей оборудования до проектировщиков. Такое широкое представительство обеспечивает живой, содержательный диалог.
 
Форум имеет практический эффект: лидеры отрасли не только обмениваются опытом и новыми идеями, знакомятся с современными достижениями и инновациями в строительстве, но и обсуждают актуальные задачи, находят новых партнёров и перспективные направления для сотрудничества.

Новосибирская область – в числе лидеров страны и первая в Сибирском федеральном округе по масштабам жилищного строительства. В прошлом году введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья (2 460,499 тыс. кв. м). За последние годы у нас сформирована хорошая база для дальнейшего развития жилищного строительства, обеспечен «задел» по строящимся многоквартирным домам, имеющим действующие разрешения на строительство площадью более 4,5 млн кв. м.

