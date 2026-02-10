В Новосибирске стартовал XIV Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя-2026»

Губернатор выразил всем благодарность за широкое представительство профессионалов отрасли, экспертов высочайшего уровня на Сибирской строительной неделе: «В Новосибирской области подобные выставки – ни в коем случае не ярмарка тщеславия или просто статусный смотр достижений. Это – абсолютно деловое, прикладное мероприятие, где ты слышишь полезную информацию из уст профессионалов, которые не просто формулируют решения, а каждый день живут этими темами, этими проблемами. Ты слышишь об опыте других регионов, других команд, понимаешь, на что нужно обратить внимание, какие у нас есть резервы. Желаю всем, чтобы эти ощущения максимальной полезности от присутствия здесь, в «Экспоцентре Новосибирск», ото дня ко дню форума только прирастали и крепли. Организаторы и участники приложили для этого максимальные усилия, за что им большое спасибо».