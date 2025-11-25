Более 2 миллионов «квадратов» жилья сдали в Новосибирской области за этот год

С января по ноябрь 2025 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию 2,012 млн кв.м жилья, из которых 1 млн кв.м составляет индивидуальное жилищное строительство.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов подчеркнул, что динамика ввода жилья в регионе остается стабильной. Плановый показатель, установленный федеральным центром перед Новосибирской областью на 2025 год, составляет 2,154 млн кв.м, уже построено и введено более 2 млн.кв.м.

«Удерживать высокие показатели ввода жилья позволяет созданный задел по строящимся многоквартирным домам, на сегодняшний день, судя по действующим разрешениям на строительство, он составляет более 4,5 млн кв.м. Несмотря на экономические сложности и высокие ипотечные ставки, сфера жилищного строительства в нашем регионе продолжает стабильное развитие. Перед нами уже поставлены задачи на 2026 год, по плану нам предстоит ввести также не менее 2,154 млн кв.м жилья», – отметил Дмитрий Богомолов. В структуре введенного за 11 месяцев 2025 года жилья почти 53 % – это ИЖС, 47% – многоквартирные дома.

Напомним, за последние 5 лет – с 2020 по 2024 года, в нашем регионе построено и введено в эксплуатацию более 11,8 млн кв.м жилья. Такие высокие показатели позволяют ежегодно Новосибирской области входить в двадцатку рейтинга по вводу жилья среди субъектов Российской Федерации. Среди регионов Сибирского федерального округа по масштабам жилищного строительства Новосибирская область является неизменным лидером более 10 лет.