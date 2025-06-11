У новосибирцев смогут отнимать захламленные участки?

С 1 сентября 2025 года устанавливаются признаки неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых земельных участков и огородных земельных участков.

В перечень признаков входят:

- захламление более чем 50% площади земельного участка предметами, не связанными с его использованием в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, или загрязнение указанной площади земельного участка отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами;

- отсутствие на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, в течение семи и более лет индивидуального жилого дома, право на который зарегистрировано в соответствии с законом, за исключением случаев, если судом установлено, что правообладатель земельного участка не смог завершить строительство индивидуального жилого дома в связи с действиями (бездействием) органов государственной власти, органов местного самоуправления или лиц, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должен быть подключен (технологически присоединен) индивидуальный жилой дом;

- наличие на земельном участке не являющихся самовольными постройками зданий, сооружений, у которых в совокупности разрушены крыша, стены, отсутствуют окна или стекла на окнах, при условии, что правообладатель земельного участка не приступил к выполнению работ по устранению указанных обстоятельств в течение одного года и более со дня их выявления, за исключением случаев, когда такие объекты капитального строительства признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Собственники обязаны привести участок в состояние, пригодное для использования по назначению, в течение трех лет с момента приобретения или получения участка.

При первом выявлении признаков собственнику выносится предупреждение без наложения штрафа. Если нарушения не устранены в течение полугода, Росреестр может инициировать процедуру изъятия участка через суд.