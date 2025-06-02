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С начала 2025 года в Новосибирской области сдали более 1 миллиона «квадратов» жилья

По словам главы регионального минстроя Дмитрия Богомолова, «в планах 2025 года — ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн кв. м жилья».

pixabay.com

С начала текущего года на территории Новосибирской области ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства превысил 1 млн кв.м. Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что несмотря на экономические изменения, корректировки ипотечных программ, сфера жилищного строительства региона продолжает показывать стабильные результаты.

 «В планах 2025 года — ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн кв.м жилья. На сегодняшний день уже введено 1,016 млн кв.м жилья — это хороший, уверенный показатель. Также сохраняется стабильный «задел» по строящимся многоквартирным домам. Согласно действующим разрешениям на строительство на территории региона возводится 926 многоквартирных домов общей площадью  более более 4, 2  млн кв.м.», - рассказал Дмитрий Богомолов.

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