Как молодые новосибирские семьи могут получить финансирование для покупки жилья?

Молодые семьи, вошедшие в 2025 году в список на получение государственной поддержки на приобретение жилья, получили свидетельства о праве на социальную выплату. Теперь у участников программы есть семь месяцев, чтобы подобрать подходящий вариант жилья или начать строительство своего дома.

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отметил, что минстроем региона проводится большая подготовительная работа по реализации программы «Молодая семья», которая осуществляется в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».



Программа направлена на оказание молодым семьям помощи в виде предоставления единовременной денежной выплаты. К молодым относятся семьи, где возраст обоих супругов не превышает 35 лет. Условиями программы предполагается, что, наряду с бюджетными, заявители вложат и свои средства.



«Уже в начале года мы выдали молодым семьям – участникам программы свидетельства о праве на социальную выплату, чтобы у них было время рационально воспользоваться государственной поддержкой в решении самого важного вопроса – жилищного. В 2025 году такую поддержку получили 54 семьи, на эти цели в бюджете Новосибирской области заложено более 115 млн рублей – это средства областного и федерального бюджета. Всего же за время реализации программы, с 2015 года, свои жилищные условия улучшили 980 семей региона. Для многих это единственная возможность приобрести или построить свое жилье, поэтому программа, безусловно, будет продолжена», – отметил Дмитрий Тимонов.



С подробностями программы можно ознакомиться на сайте министерства строительства Новосибирской области.