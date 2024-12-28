В реестре проблемных объектов остался только один новосибирский долгострой

Ход работ по достройке дома проверили представители министерства строительства Новосибирской области и областной прокуратуры. По словам министра строительства Новосибирской области Дмитрия Богомолова, последние два года проблема обманутых дольщиков в нашем регионе решается очень активно. В 2022 году на территории области насчитывалось более 120 долгостроев, теперь в Едином реестре проблемных объектов остался только один дом – по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2. Он находится на особом контроле министерства строительства региона и областной прокуратуры.



«Дом по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2 – один из восьми объектов, завершение которых ведется региональным фондом защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК «Фонд развития территорий». С применением этого механизма уже введены долгострои по ул. Вилюйская, 5 и 6, а также еще пять объектов: дом по ул. Калинина, 18 в г. Обь, дом № 12 в р.п. Краснообск и дома № 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский. Кроме того, в рамках взаимодействия выплачены компенсации дольщикам еще 27 долгостроев», – отметил министр.