Долго строили: в Новосибирске сдали дом с почти двадцатилетней историей возведения

17-этажный дом на улице Невельского открыл двери для семей, заждавшихся новоселья.
Ключи от квартир получили дольщики еще одного долгостроя Новосибирска – дома по ул. Невельского, 3/1. Совсем скоро новоселье отпразднуют около 50 семей, которые ждали своего жилья почти два десятка лет.
Заместитель министра строительства Новосибирской области Олег Поскачин принял участие в торжественной церемонии вручения ключей дольщикам долгостроя по ул. Невельского. Он отметил, что завершение строительства дома стало возможным благодаря такой эффективной мере поддержки правительства региона, как масштабные инвестиционные проекты.
«Достройкой 17-этажного дома на улице Невельского занималось ЖСК «Держава-Н» при поддержке правительства Новосибирской области – были направлены средства от реализации масштабных инвестпроектов, а также региональным минстроем для достройки привлечен инвестор – ГК «Союз». Сами дольщики также дополнительно собирали средства для завершения стройки. Сегодня история этого долгостроя завершена», – отметил Олег Поскачин.
По словам замминистра, с начала 2024 года в регионе восстановлены права почти 2 тысяч дольщиков в 15 проблемных объектах. Для этого применены федеральные и региональные механизмы помощи дольщикам: МИПы, взаимодействие с ППК «Фонд развития территорий», субсидирование ЖСК на техподключение объектов, лифты и благоустройство территории. До конца года в едином реестре проблемных объектов останется только один долгострой, завершение строительства которого намечено на 2025 год.
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