Долго строили: в Новосибирске сдали дом с почти двадцатилетней историей возведения

Ключи от квартир получили дольщики еще одного долгостроя Новосибирска – дома по ул. Невельского, 3/1. Совсем скоро новоселье отпразднуют около 50 семей, которые ждали своего жилья почти два десятка лет.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Олег Поскачин принял участие в торжественной церемонии вручения ключей дольщикам долгостроя по ул. Невельского. Он отметил, что завершение строительства дома стало возможным благодаря такой эффективной мере поддержки правительства региона, как масштабные инвестиционные проекты.