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Долго строили: в Новосибирске сдали дом с почти двадцатилетней историей возведения

17-этажный дом на улице Невельского открыл двери для семей, заждавшихся новоселья.

nso.ru

Ключи от квартир получили дольщики еще одного долгостроя Новосибирска – дома по ул. Невельского, 3/1. Совсем скоро новоселье отпразднуют около 50 семей, которые ждали своего жилья почти два десятка лет.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Олег Поскачин принял участие в торжественной церемонии вручения ключей дольщикам долгостроя по ул. Невельского. Он отметил, что завершение строительства дома стало возможным благодаря такой эффективной мере поддержки правительства региона, как масштабные инвестиционные проекты. 

nso.ru
nso.ru

«Достройкой 17-этажного дома на улице Невельского занималось ЖСК «Держава-Н» при поддержке правительства Новосибирской области – были направлены средства от реализации масштабных инвестпроектов, а также региональным минстроем для достройки привлечен инвестор – ГК «Союз». Сами дольщики также дополнительно собирали средства для завершения стройки. Сегодня история этого долгостроя завершена», – отметил Олег Поскачин.

nso.ru

По словам замминистра, с начала 2024 года в регионе восстановлены права почти 2 тысяч дольщиков в 15 проблемных объектах. Для этого применены федеральные и региональные механизмы помощи дольщикам: МИПы, взаимодействие с ППК «Фонд развития территорий», субсидирование ЖСК на техподключение объектов, лифты и благоустройство территории. До конца года в едином реестре проблемных объектов останется только один долгострой, завершение строительства которого намечено на 2025 год.

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