В Новосибирске сдали 15-этажный долгострой на улице Немировича-Данченко

Cобственникам квартир долгостроя по ул. Немировича-Данченко, 16/2 в Новосибирске вручили ключи от квартир. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов принял участие в торжественной церемонии передачи ключей дольщикам долгостроя и поздравил их с долгожданным событием.



«Правительством региона предприняты все возможные меры, чтобы закрыть дефицит для достройки объекта. На завершение строительства дома направлены средства МИПов – 276, 8 млн рублей, а также предоставлены субсидии на лифты, тепло- и водоснабжение и водоотведение. Кроме того, до конца 2024 года планируется предоставить средства на благоустройство придомовой территории. В общей сложности, субсидии составили 26,6 млн рублей. Теперь поставлена точка в истории еще одного долгостроя региона», – поделился Дмитрий Богомолов.



Строительство 15-этажного дома по ул. Немировича-Данченко 16/2 в Ленинском районе Новосибирска началось более 10 лет назад. Первоначальный застройщик – ООО «Трест 43» – не справился со своими обязательствами и был признан банкротом. 73 дольщика не получили своего долгожданного жилья. Завершением строительства занималось ЖСК «Держава». В конце октября 2024 года дом введен в эксплуатацию.



С начала 2024 года с применением различных механизмов господдержки восстановлены права 1 985 граждан в 15 проблемных объектах Новосибирской области. К концу года планируется, что в едином реестре проблемных объектов останется только один дом, завершение строительства которого намечено на следующий год.