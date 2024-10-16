Новосибирская область — в топ-10 страны по вводу жилья

Новосибирская область остается лидером по объему введенного жилья в Сибирском федеральном округе.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов напомнил, что плановые показатели по вводу жилья, установленные федерацией на 2024 год для нашего региона, составляют 2,154 млн.кв.м. По результатам работы за 9 месяцев введено 2,012 млн.кв.м. Из них 1,089 млн кв.м. приходится на долю многоквартирного жилья, оставшиеся 923 тысячи кв.м. – индивидуальное жилищное строительство.

«По общему вводу жилья наш регион в общероссийском рейтинге занимает 10 место и 5 место по объему ввода многоквартирных домов. Это показатель уверенной работы строительного комплекса Новосибирской области. Несмотря на непростые экономические условия, меняющиеся ипотечные программы, дефицит кадров, стройкомплекс региона продолжает своё стабильное развитие. Думая на перспективу, создан стабильный задел по строящимся домам. Согласно действующим разрешениям на строительство сегодня в регионе строится 1 113 домов общей площадью жилых помещений более 4,6 млн кв.м.», – рассказал Дмитрий Богомолов.