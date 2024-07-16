Количество долгостроев в Новосибирской области сократилось более чем в пятнадцать раз

Губернатор Андрей Травников поручил продолжить работу по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства.

«Действительно, ведётся большая, сложная работа. С учётом того, что законодательство по отношению к застройщикам, которые привлекают средства граждан, серьёзно ужесточено с 2021 года, надеемся, что такого массового появления долгостроев как в прошлые годы больше не произойдёт», – подчеркнул глава региона в ходе оперативного совещания.

О ходе восстановления прав граждан – участников долевого строительства доложил губернатору министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

В результате системной работы и проведенных мероприятий за период с 2010 по 1 июля 2024 года в Новосибирской области восстановлены права порядка 20 тысяч семей, вложивших денежные средства в строительство 208 домов.

В решении вопроса восстановления прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, достигнута положительная динамика: в январе 2022 года количество проблемных объектов составляло 124. На сегодняшний день в ЕРПО включено 8 проблемных объектов, из них 6 - жилые дома, с общим количеством граждан 1302. Количество проблемных объектов сократилось более, чем в 15 раз.

Также почти в пять раз снизилось число потенциально проблемных объектов. Отлажен механизм взаимодействия с застройщиками, отстающими от запланированных сроков сдачи, чтобы не допустить попадания новых объектов в список проблемных.