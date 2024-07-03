745 объектов ввели в эксплуатацию в Новосибирске за первое полугодие 2024-го

По информации управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, в первом полугодии текущего года (на 28 июня) в Новосибирске введено в эксплуатацию 745 объектов площадью 944 497 кв. метров.



Из них 641 – это жилые объекты площадью 700 088 кв. м – 11 147 квартир:

147 770 кв. м (592 дома) – доля индивидуального строительства (январь-май);

1 092 кв. м (2 дома, 16 квартир) – площадь малоэтажного многоквартирного жилья;

551 226 кв. м (47 домов, 11 131 квартира) – площадь многоэтажного жилья.



Значительная часть нового жилого фонда – каркасные дома (67%), на втором месте – панельные (30%) и на третьем – кирпичные (3%).



1 184 квартиры сданы «под ключ».



Введено в эксплуатацию 104 нежилых объекта площадью 244 409 кв. м.



Выданы разрешения на ввод социально значимых объектов:

детский сад на 150 мест на ул. Николая Островского в Дзержинском районе, площадью 3 616 кв. м;

городская клиническая поликлиника № 7 на ул. Пролетарской в Октябрьском районе, площадью 11 883 кв. м;

учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ, общежитие блок 1, общежитие блок 2 – I, II этапы строительства кампуса НГУ мирового уровня, площадью 38 371 кв. м.



Выданы разрешения на строительство социально значимых объектов: