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745 объектов ввели в эксплуатацию в Новосибирске за первое полугодие 2024-го

В основном это жилые объекты, их общая площадь —  более 700 тысяч «квадратов».

pixabay.com

По информации управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, в первом полугодии текущего года (на 28 июня) в Новосибирске введено в эксплуатацию 745 объектов площадью 944 497 кв. метров.

Из них 641 – это жилые объекты площадью 700 088 кв. м – 11 147 квартир:

  • 147 770 кв. м (592 дома) – доля индивидуального строительства (январь-май);
  • 1 092 кв. м (2 дома, 16 квартир) – площадь малоэтажного многоквартирного жилья;
  • 551 226 кв. м (47 домов, 11 131 квартира) – площадь многоэтажного жилья.


Значительная часть нового жилого фонда – каркасные дома (67%), на втором месте – панельные (30%) и на третьем – кирпичные (3%).

1 184 квартиры сданы «под ключ».

Введено в эксплуатацию 104 нежилых объекта площадью 244 409 кв. м.

Выданы разрешения на ввод социально значимых объектов:

  • детский сад на 150 мест на ул. Николая Островского в Дзержинском районе, площадью 3 616 кв. м;
  • городская клиническая поликлиника № 7 на ул. Пролетарской в Октябрьском районе, площадью 11 883 кв. м;
  • учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ, общежитие блок 1, общежитие блок 2 – I, II этапы строительства кампуса НГУ мирового уровня, площадью 38 371 кв. м.


Выданы разрешения на строительство социально значимых объектов:

  • на реконструкцию здания (школа, пристройка мастерских и бассейна) на ул. Крылова, 44 в Центральном районе (I, II этапы строительства), площадью 6 228 кв. м;
  •  на строительство здания школы на ул. Кубовой, 100 в Заельцовском районе на 825 мест, площадью 18 069 кв. м.

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