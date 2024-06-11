Куда обращаться новосибирцам, если вовремя не получены документы об оформлении недвижимости?

После получения государственных услуг Росреестра в офисах МФЦ заявители не всегда забирают документы вовремя. Неполученные в течение 45 дней документы считаются невостребованными и передаются на бессрочное хранение в архив филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Новосибирской области.

Большая часть «забытых» документов – договоры купли-продажи и дарения, закладные, акты передачи, согласия и платежные документы – экземпляры продавцов недвижимости. Невостребованные документы могут понадобиться гражданам в срочном порядке, например, для оформления кредита или сделки.

Получить документы можно по адресу г. Новосибирск, ул. Дачная, 60 по предварительной записи по телефону 8 (383) 349-95-79 (в рабочие дни с 8:00 до 12:00).

Для получения документов в Новосибирской области, можно узнать информацию по телефонам:

- г. Бердск - 8 (383) 349-95-69 доб.4322

- г. Искитим - 8 (383) 349-95-69 доб.4072

- г. Татарск - 8 (383) 349-95-69 доб.4231

- г. Карасук - 8 (383) 349-95-69 доб.4081

- г. Черепаново - 8 (383) 349-95-69 доб.4281

- г. Куйбышев - 8 (383) 349-95-69 доб.4141

- г. Болотное - 8 (383) 349-95-69 доб.4031

- г. Тогучин - 8 (383) 349-95-69 доб.4241

- г. Каргат - 8 (383) 349-95-69 доб.4091

- с. Здвинск - 8 (383) 349-95-69 доб.4061

- с. Довольное - 8 (383) 349-95-69 доб. 2133

- с. Маслянино - 8 (383) 349-95-69 доб.4101

- с. Венгерово - 8 (383) 349-95-69 доб.4041

- р.п. Сузун - 8 (383) 349-95-69 доб.4221

- р.п. Чаны - 8 (383) 349-95-69 доб.4271

- р.п. Ордынское - 8 (383) 349-95-69 доб.4201

Чтобы забрать невостребованные документы, заявителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, в случае обращения представителя – нотариально удостоверенную доверенность.

Новосибирцы могут воспользоваться услугой новосибирского Роскадастра по курьерской доставке невостребованных документов. Данная услуга является платной. Бесплатно услуга оказывается ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства I группы при предъявлении документов, выданных в установленном порядке, в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых являются указанные лица.

Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (383) 349-95-69, доб. 3, 4, или написать на адрес электронной почты vpd@54.kadastr.ru.