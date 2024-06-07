До конца 2024 года в Октябрьском районе Новосибирска введут десятилетний долгострой

После завершения строительства дома новоселье отметят 277 дольщиков.
Строительство долгостроя в Октябрьском районе Новосибирска – дома № 5 по ул. Выборная (по генплану Вилюйская, 5) – будет завершено до конца 2024 года. Сегодня строители идут четко в графике производства работ.
Заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов и директор регионального фонда защиты прав дольщиков Елена Васильева посетили стройплощадку объекта с инспекцией.
Дмитрий Богомолов отметил, что этот дом – один из восьми объектов, завершение которых ведется региональным фондом защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК «Фонд развития территорий». В прошлом году с применением этого механизма был введен долгострой по соседству – по ул. Вилюйская, 6, а также еще три долгостроя: дом по ул. Калинина, 18 в г. Обь, дом № 12 в р.п. Краснообск и дом № 12 в микрорайоне Закаменский. В новые квартиры въехали 585 дольщиков.
«По решению Наблюдательного совета федерального «Фонда развития территорий» проблемы 35 долгостроев Новосибирской области решаются при софинансировании Фонда: по 27 домам осуществляются выплаты, дольщики восьми долгостроев получат своё жильё в достроенных домах. Практически всем дольщикам компенсации уже выплачены – на сегодняшний день это уже 2 368 человек, сумма выплат составила почти 6 млрд рублей. После завершения строительства оставшихся четырех домов новоселье встретят еще более тысячи дольщиков региона», – отметил Дмитрий Богомолов.
Строительство дома по ул. Выборная, 5 (Вилюйская, 5) началось в 2014 году, первоначально застройщиком выступал ООО ПТК «Стройинвест», который в 2017 году из-за финансовых проблем остановил стройку, в 2018 он признан банкротом. Благодаря взаимодействию регионального правительства с ППК «Фонд развития территорий» теперь дом будет достроен, для завершения строительства привлечен надежный подрядчик – ГК «Первый строительный фонд». Сегодня работы ведутся четко в соответствии с графиком: строители монтируют фасад, лифтовое оборудование, пожарную сигнализацию, электрооборудование, электроосвещение, системы отопления и вентиляции, внутренние сети водоснабжения и канализации, обустраивается кровля и монтируются двери, ведется монтаж внутренних перегородок.
Кроме того, в Новосибирской области продолжается работа по восстановлению прав дольщиков с применением и других механизмов помощи: реализация масштабных инвестпроектов, выдача адресных субсидий и субсидирование ЖСК на благоустройство прилегающей территории, техприсоединение к коммуникациям и установку лифтов.
Дмитрий Богомолов подчеркнул, что в регионе на сегодняшний день остается шесть жилых домов, включенных в единый реестр проблемных объектов, по каждому дому разработан алгоритм выхода из кризисной ситуации.
Комментарии (0)