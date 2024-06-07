До конца 2024 года в Октябрьском районе Новосибирска введут десятилетний долгострой

Строительство долгостроя в Октябрьском районе Новосибирска – дома № 5 по ул. Выборная (по генплану Вилюйская, 5) – будет завершено до конца 2024 года. Сегодня строители идут четко в графике производства работ.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов и директор регионального фонда защиты прав дольщиков Елена Васильева посетили стройплощадку объекта с инспекцией.



Дмитрий Богомолов отметил, что этот дом – один из восьми объектов, завершение которых ведется региональным фондом защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК «Фонд развития территорий». В прошлом году с применением этого механизма был введен долгострой по соседству – по ул. Вилюйская, 6, а также еще три долгостроя: дом по ул. Калинина, 18 в г. Обь, дом № 12 в р.п. Краснообск и дом № 12 в микрорайоне Закаменский. В новые квартиры въехали 585 дольщиков.



«По решению Наблюдательного совета федерального «Фонда развития территорий» проблемы 35 долгостроев Новосибирской области решаются при софинансировании Фонда: по 27 домам осуществляются выплаты, дольщики восьми долгостроев получат своё жильё в достроенных домах. Практически всем дольщикам компенсации уже выплачены – на сегодняшний день это уже 2 368 человек, сумма выплат составила почти 6 млрд рублей. После завершения строительства оставшихся четырех домов новоселье встретят еще более тысячи дольщиков региона», – отметил Дмитрий Богомолов.