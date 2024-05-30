18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

С начала 2024 года Новосибирской области ввели более миллиона квадратных метров жилья

Среди введенного в эксплуатацию жилья преобладают многоквартирные дома.

pixabay.com

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что в прошлом году в сфере жилищного строительства региона был поставлен абсолютный рекорд – в эксплуатацию введено 3, 016 кв.м. жилья. 
 
«Безусловно, строительный комплекс Новосибирской области продолжает стабильно развиваться. В планах 2024 года – ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн кв.м жилья. На сегодняшний день уже введено 1,050 млн кв.м жилья – это хороший, уверенный показатель. Также сохраняется стабильный «задел» по строящимся многоквартирным домам. Согласно действующим разрешениям на строительство на территории региона возводится 1 050 многоквартирных домов общей площадью  более 4, 5 млн кв.м.», – рассказал Алексей Колмаков.
 
Среди введенного жилья с начала 2024 года жилья преобладают многоквартирные дома. В общем объеме введенного жилья доля МКД составляет 60,6 %, оставшиеся 39,4 % – это индивидуальное жилищное строительство. 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: