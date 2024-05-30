С начала 2024 года Новосибирской области ввели более миллиона квадратных метров жилья

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что в прошлом году в сфере жилищного строительства региона был поставлен абсолютный рекорд – в эксплуатацию введено 3, 016 кв.м. жилья.



«Безусловно, строительный комплекс Новосибирской области продолжает стабильно развиваться. В планах 2024 года – ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн кв.м жилья. На сегодняшний день уже введено 1,050 млн кв.м жилья – это хороший, уверенный показатель. Также сохраняется стабильный «задел» по строящимся многоквартирным домам. Согласно действующим разрешениям на строительство на территории региона возводится 1 050 многоквартирных домов общей площадью более 4, 5 млн кв.м.», – рассказал Алексей Колмаков.



Среди введенного жилья с начала 2024 года жилья преобладают многоквартирные дома. В общем объеме введенного жилья доля МКД составляет 60,6 %, оставшиеся 39,4 % – это индивидуальное жилищное строительство.