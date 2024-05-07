На полуострове в Новосибирске хотят построить микрорайон со школами и детсадами

Полуостров в устье Ини переделают в современный микрорайон с детскими садами, школами и поликлиникой, пишет «АиФ-Новосибирск». При этом одни лишь затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру составят более 15 миллиардов рублей.

В настоящее время идет разработка проекта планировки территории. Ей занималось агентство развития жилищного строительства Новосибирской области. По словам разработчиков документа, проект КРТ реализуют до 2035 года. В рамках проекта планируют построить около 700 тысяч квадратных метров жилья, две школы, три детских сада и поликлиника. Кроме того, будет создана математическая модель транспортных и пассажиропотоков, чтобы учесть интересы жителей будущего микрорайона.

В соответствии с проектом в новом микрорайоне будет строительство двух мостов через Иню и автодороги с выходом на развязку у гипермаркета Metro Cash&Carry на Бердском шоссе.

Создание транспортной инфраструктуры для нового микрорайона планируют начать в 2025-2026 годах. До начала строительства жилья полуостров защитят от постоянных затоплений. Для этого построят две водозащитные дамбы на Оби и Ине, а также укрепят береговую линию рек.