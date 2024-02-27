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Недвижимость

В Новосибирской области благополучно завершилась история долгостроя в микрорайоне Закаменский

18-этажный дом открыл свои двери для 357 семей.

nso.ru

Еще один долгострой микрорайона Закаменский – дом № 16 – введен в эксплуатацию. Это стало возможным благодаря применению целого комплекса мер региональной поддержки – реализации МИПов, предоставлению субсидий на техподключение, а также оказание адресных субсидий дольщикам.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков посетил введенный в эксплуатацию 18-этажный дом в микрорайоне Закаменский, история которого началась еще в 2012 году, пообщался с руководством ЖСК «Закаменский, 16» и дольщиками. 
 
«Микрорайон Закаменский – площадка крайне сложная. После банкротства застройщика – ООО «Неоград-Инвест» – оставалось 4 проблемных дома, которые требовали колоссальных вложений для завершения строительства. Своих квартир ожидали более 1200 дольщиков. Благодаря взаимодействию правительства Новосибирской области  с ППК «Фонд развития территорий» год назад был достроен дом № 12, новоселье отметили 369 дольщиков. Теперь  закончилась история дома № 16, объект введен в эксплуатацию 22 февраля 2024 года. Свое долгожданное жилье получили 357 семей. Два оставшихся дома № 11 и 13 также достраиваются во взаимодействии с ППК «ФРТ», работы по их достройке развернуты по всем фронтам», – отметил Алексей Колмаков.  

nso.ru

Алексей Колмаков подчеркнул, что в регионе активно продолжается решение вопроса обманутых дольщиков. За последние два года количество долгостроев сократилось в 10 раз. С начала 2024 года уже введены в эксплуатацию три проблемных объекта: дом № 162/1 по ул. Добролюбова, дом № 378/1 по ул. Дуси Ковальчук и дом № 16 в микрорайоне Закаменский. Кроме того, продолжается выплата компенсаций в рамках взаимодействия с ППК «ФРТ», на данный момент выплаты получили 2 269 дольщиков на общую сумму порядка 5,7 млрд рублей.

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