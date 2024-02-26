В Новосибирске снизилась стоимость жилья на вторичном рынке

О заметной тенденции на рынке жилья сообщили эксперты сферы недвижимости. За минувший месяц значительная часть квартир на вторичном рынке стала стоить дешевле.

«Покупателей с большой долей собственных средств на рынке не так много, в основном это те, кто продал имевшуюся у них недвижимость и ищет альтернативный вариант. И за них продавцам готового жилья приходится конкурировать не только между собой, но и с первичным рынком, где ипотека доступнее», – сообщил «Известиям» директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Он отметил, что коррекция цен для большинства продавцов – это вынужденная мера, покупатели ищут готовое жилье по минимальной рыночной цене и требуют скидку.

Самая большая доля подешевевших квартир на вторичном рынке зафиксирована в Москве – 66%. На втором месте оказался Екатеринбург (подешевели 45% продаваемых квартир), на третьем Казань – 36%.

В топ-5 городов по объему подешевевших квартир — Воронеж и Челябинск (34%), далее идут Самара (33,3%), Санкт-Петербург и Новосибирск (32%). Замыкают десятку лидеров Красноярск (31%) и Уфа (28%).

