В Новосибирске сдали 28-этажный долгострой на Дуси Ковальчук

Применение областных мер поддержки позволило завершить строительство долгостроя по ул. Дуси Ковальчук, 378/1, дом № 1 в Новосибирске. Долгожданное новоселье отметят 278 семей.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что дом по ул. Дуси Ковальчук – пример комплексного подхода в достройке проблемных объектов, здесь применен весь спектр региональных мер поддержки. История долгостроя началась в 2014 году, десять лет своего жилья дожидаются 278 дольщиков. Первоначальный застройщик – ООО «Партнер-Инвест» не справился со своими обязательствами, и не достроил дом. Степень готовности дома на момент банкротства застройщика составлял 60%.



«На завершение строительства дома по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 направлены средства от реализации сразу двух масштабных инвестиционных проектов это порядка 55 млн рублей. Кроме того, в 2023 году выделены субсидии на оплату договоров техприсоединения, установку лифтов и благоустройство территории – более 40 млн рублей. Еще почти 50 млн удалось привлечь благодаря реализации решения о комплексной развитии территории микрорайона «Клюквенный». Таким образом, областные меры поддержки позволили полностью закрыть дефицит средств на достройку дома и ввести его в эксплуатацию. 278 семей в ближайшее время получат ключи от долгожданных квартир», – отметил Дмитрий Богомолов.



Напомним, масштабные инвестпроекты – уникальный механизм, разработанный Правительством Новосибирской области, направленный на решение проблем обманутых дольщиков. Суть механизма: инициатор МИПа выделяет средства на решение проблем обманутых дольщиков, а также предопставляет жилплощадь в уже построенных домах пострадавшим гражденам. Взамен без проведения торгов ему предоставляется земельный участок для строительства.



Кроме того, проблемы дольщиков решаются за счет субсидирования ЖСК на техприсоединение сетей, благоустройство и установку лифтов, во взаимодействии с ППК «Фонд развития территорий», а также средства привлекаются при реализации участков под КРТ.