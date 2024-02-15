Почти 200 новосибирских семей переезжают из аварийного жилья в новый дом на улице Степной

197 семей из аварийных домов заселяются в новый дом Степной. В 2023 году на ул. Степной мэрия построила дом для семей из аварийного жилья. Помог федеральный проект в составе нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость строительства составила 675,5 млн рублей.



В дом должны въехать 197 семей (548 человек). Квартиры предназначены для 112 семей, проживающих по договорам социального найма, и 85 семей – собственников аварийного жилья.



Люди не только переехали в новые квартиры, но и получили локацию с развивающейся социальной инфраструктурой. «Дом, который мы построили на улице Степной, находится рядом с жилмассивом «Чистая Слобода». Там во дворах домов размещен детский сад на 350 мест. Здесь, в шаговой доступности, в этом году появится поликлиника. На массиве проектируется школа на 1 100 мест. Считаем этот проект удачным», – отметил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

Фото: Телеграм-канал мэрии Новосибирска