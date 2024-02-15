18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Почти 200 новосибирских семей переезжают из аварийного жилья в новый дом на улице Степной

Стоимость его строительства составила более 675 миллионов рублей.

197 семей из аварийных домов заселяются в новый дом Степной. В 2023 году на ул. Степной мэрия построила дом для семей из аварийного жилья. Помог федеральный проект в составе нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость строительства составила 675,5 млн рублей.

В дом должны въехать 197 семей (548 человек). Квартиры предназначены для 112 семей, проживающих по договорам социального найма, и 85 семей – собственников аварийного жилья.

Люди не только переехали в новые квартиры, но и получили локацию с развивающейся социальной инфраструктурой. «Дом, который мы построили на улице Степной, находится рядом с жилмассивом «Чистая Слобода». Там во дворах домов размещен детский сад на 350 мест. Здесь, в шаговой доступности, в этом году появится поликлиника. На массиве проектируется школа на 1 100 мест. Считаем этот проект удачным», – отметил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

Фото: Телеграм-канал мэрии Новосибирска

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: