Объем жилищного строительства в Новосибирской области за пять лет вырос в 1,7 раза

«Главная задача остается прежней — строить много и строить качественно», — подчеркивает губернатор Андрей Травников.
Глава региона на заседании, посвященном итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области, поставил ряд задач перед профильными министерствами.
Губернатор акцентировал внимание: в 2024-м году завершается шестилетка реализации нацпроектов, инициированных президентом РФ. «Уже идёт согласование перезапуска, продления, запуска новых нацпроектов после 2024 года. И, наверное, было бы правильно подвести итоги их исполнения за 5-6 лет и высказать своё видение, как нам нужно двигаться в развитии отраслей в ближайшие годы», — подчеркнул Андрей Травников.
Как доложил министр строительства Алексей Колмаков, благодаря реализации нацпроектов, строительная отрасль региона за последние пять лет набрала высокие темпы развития и достигла рекордных показателей.
Активно возводится как жилье, так и социальные объекты. С 2019 года количество введённых объектов социальной инфраструктуры выросло более чем в два раза: с 36 объектов до 80 объектов, введённых в 2023 году.
Общее количество средств, вложенных в развитие сети объектов социальной инфраструктуры, реализацию мероприятий строительной программы, за период реализации нацпроектов составило 80,7 млрд рублей.
Кратное увеличение строительства объектов социальной инфраструктуры, введение льготных ипотечных программ и принятые меры поддержки строительной отрасли привели к колоссальному росту жилищного строительства. Так, в 2018 году ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства составлял 1,738 млн кв.м. А в 2023-м году — 3,016 млн кв.м.
За пять лет по объёму жилищного строительства Новосибирская область приросла в 1,7 раза, сообщил Алексей Колмаков.
«Задачи перед министерством строительства остаются прежними — строить много и строить качественно: качественно администрировать, качественно выполнять функцию заказчика при таких объёмах строительства социальной и инженерной инфраструктуры, которых мы достигли», — заявил губернатор.
Благодаря реализации нацпроектов кардинальные перемены произошли и в коммунальной сфере, доложил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.
Так, до старта федерального проекта «Комфортная городская среда» в нашем регионе благоустраивалось в год 5-6 общественных территорий, но сейчас их количество увеличилось многократно. В общей сложности, за период реализации проекта благоустроено 427 общественных пространств и 1270 придомовых территорий.
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