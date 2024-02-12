Объем жилищного строительства в Новосибирской области за пять лет вырос в 1,7 раза

Глава региона на заседании, посвященном итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области, поставил ряд задач перед профильными министерствами.

Губернатор акцентировал внимание: в 2024-м году завершается шестилетка реализации нацпроектов, инициированных президентом РФ. «Уже идёт согласование перезапуска, продления, запуска новых нацпроектов после 2024 года. И, наверное, было бы правильно подвести итоги их исполнения за 5-6 лет и высказать своё видение, как нам нужно двигаться в развитии отраслей в ближайшие годы», — подчеркнул Андрей Травников.



Как доложил министр строительства Алексей Колмаков, благодаря реализации нацпроектов, строительная отрасль региона за последние пять лет набрала высокие темпы развития и достигла рекордных показателей.



Активно возводится как жилье, так и социальные объекты. С 2019 года количество введённых объектов социальной инфраструктуры выросло более чем в два раза: с 36 объектов до 80 объектов, введённых в 2023 году.



Общее количество средств, вложенных в развитие сети объектов социальной инфраструктуры, реализацию мероприятий строительной программы, за период реализации нацпроектов составило 80,7 млрд рублей.