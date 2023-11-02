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В Дзержинском районе Новосибирска сдали крупный долгострой

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К новоселью готовятся более двухсот семей.

nso.ru

Замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов посетил стройплощадку объекта, ввод которого в эксплуатацию состоялся 31 октября. Он отметил, что правительством Новосибирской области применен целый ряд мер поддержки для того, чтобы завершить строительство проблемного дома по ул. Есенина, 12/1, история которого длится более 10 лет.

nso.ru
nso.ru
nso.ru

«На завершение строительства дома по ул. Есенина, 12/1 направлены средства от реализации сразу четырех масштабных инвестиционных проектов, утвержденных губернатором региона Андреем Травниковым, это более 342 млн рублей. Кроме того, в 2023 году выделены субсидии на оплату договоров техприсоединения, установку лифтов и благоустройство территории. Таким образом, областные меры поддержки позволили полностью закрыть дефицит средств на достройку дома и ввести его в эксплуатацию. Достройкой дома занимался проверенный, надежный застройщик ООО СГ «Меридиан», входящий в состав ГК «Первый строительный фонд». 206 семей в ближайшее время получат ключи от долгожданных квартир», – отметил Дмитрий Богомолов.

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