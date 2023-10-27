Благодаря механизму комплексного развития территорий в Новосибирской области достроят проблемные объекты

Исполнен план 2023 года по реализации участков под комплексное развитие территорий в микрорайоне «Клюквенный» — крупнейшего проекта КРТ, объявленного правительством Новосибирской области. Это позволило привлечь более 123 млн рублей на решение проблемы обманутых дольщиков региона.

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов напомнил, что в регионе определен ряд площадок под КРТ, самая значимая из них площадью более 200 га расположена в Калининском районе Новосибирска – микрорайон «Клюквенный». В общей сложности, здесь планируется построить более 1 млн кв. м жилья. Правительством НСО и оператором проекта - АО «АРЖС НСО» - обеспечивается синхронизация жилищного строительства с созданием коммунальных сетей, дорог и первоочередных объектов образования и медицины.

В течение 2023 года проведено несколько открытых аукционов по реализации прав на застройку участков в микрорайоне «Клюквенный», 25 октября подвели итоги очередных торгов.

«Застройщики нашего и соседних регионов активно принимают участие в проекте. Реализация проекта запланирована на 10 лет, однако уже сегодня определены застройщики в отношении четвертой части от всех участков, подлежащих застройке. Реализация участков позволила нашему дочернему обществу - АО «АРЖС» - привлечь более 2, 4 млрд рублей. При этом одно из обязательных условий участия в проекте — часть средств от продажи земельных участков направляется на завершение строительства долгостроев региона. В данный момент первые средства от реализации земельных участков — более 83 млн рублей — уже направлены в ЖСК «Есенина, 67» и ЖСК «Первый дом», который занимается достройкой дома № 1 по ул. Дуси Ковальчук, 378/1. Таким образом, у Правительства региона появился еще один эффективный инструмент, помимо масштабных инвестиционных проектов, который помогает в решении важнейшего социального вопроса ­ помощи обманутым участникам долевого строительства», ­ отметил Дмитрий Тимонов.