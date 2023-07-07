За первое полугодие 2023-го в Новосибирской области ввели рекордные 1,5 миллиона квадратных метров жилья

«В сфере жилищного строительства в регионе создан хороший задел, поэтому показатели ввода в эксплуатацию достаточно высокие – никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. Также губернатором региона перед нами поставлена задача – параллельно со строительством жилья, создавать социальную инфраструктуру для жителей. По итогам 2022 года в регионе было введено 2,2 млн квадратов жилья, в этом году мы намерены не снижать этот показатель, предполагаемый объем ввода в 2023 году – 2,450 млн кв.м. Динамика первого полугодия – введенные 1,5 млн кв.м. жилья – дают уверенность, что мы справимся с поставленной задачей», – отметил министр строительства региона Алексей Колмаков.

В общем объеме введенного жилья 74% – это многоквартирные жилые дома, 26% приходится на долю индивидуального жилищного строительства.